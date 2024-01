Sven-Goran Eriksson revela que sofre de cancro

O ex-treinador do Benfica, entre outros clubes a nível mundial, disse à rádio sueca P1 que descobriu que tinha cancro após um "colapso súbito".



Em fevereiro do ano passado, o treinador contou que estava a limitar as suas participações em atos públicos devido a problemas de saúde.



"Toda a gente compreende que tenho uma doença que não é boa e toda a gente adivinha que é cancro", disse Eriksson.



Eriksson disse que sofre de cancro no pâncreas e que não é operável.



"Na melhor das hipóteses, tenho talvez um ano, na pior, talvez um pouco menos", acrescentou.



Aos 75 anos, Eriksson revela que está a tentar pensar de forma positiva.



"Podia estar sempre a pensar nisso e sentar-me em casa e ficar mal-humorado e pensar que não tenho sorte e assim por diante", afirmou.



Eriksson foi o primeiro treinador estrangeiro de Inglaterra, entre 2001 e 2006, depois de ter conquistado títulos de campeão a nível de clubes com a Lazio em Itália, o Benfica em Portugal e o IFK Gothenburg na Suécia.



Eriksson dirigiu aquela que foi considerada uma "geração de ouro" de jogadores, incluindo David Beckham, Steven Gerrard e Wayne Rooney, nos Campeonatos do Mundo de 2002 e 2006 e levou a equipa aos quartos-de-final em ambos os torneios, antes de ser eliminada pelo Brasil e por Portugal, respetivamente.



Na única outra grande competição sob o comando de Eriksson - o Campeonato da Europa de 2004 - a Inglaterra também foi eliminada nos quartos-de-final, novamente por Portugal e através de um desempate por grandes penalidades, tal como no Campeonato do Mundo de 2006.



O último cargo de treinador de Eriksson foi na seleção das Filipinas em 2018-19 e, mais recentemente, desempenhou o cargo de diretor desportivo no Karlstad, uma equipa da terceira divisão da Suécia.