Svilar renova com a Roma até 2030

“A AS Roma tem a satisfação de comunicar que Mile Svilar estendeu o contrato com o clube até 30 de junho de 2030. Nascido em 1999, o guarda-redes foi um dos extraordinários protagonistas na recente campanha da Roma, com 16 jogos sem sofrer golos na Liga”, comunicou a Roma.



O clube lembra que Mile Svilar, de 25 anos, já vestiu em 88 ocasiões a camisola ‘giallorossi’ e que em 2024/25 foi eleito o melhor guarda-redes da Série A.



Svilar chegou à Roma em 2022/23 proveniente do Benfica, clube em que esteve cinco épocas e foi raramente opção, com 23 jogos na equipa principal e 56 pela equipa B.



O guardião, nascido em Antuérpia, iniciou-se no futebol na formação do Anderlecht, que representou até 2016/17, antes de se mudar para Lisboa.