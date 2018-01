Swansea de Carlos Carvalhal trava poderoso Arsenal

Mário Aleixo - RTP 31 Jan, 2018, 07:37 / atualizado em 31 Jan, 2018, 07:37 | Futebol Internacional

Depois de na jornada anterior ter vencido o Liverpool, por 1-0, a equipa do treinador português Carlos Carvalhal voltou a somar um grande resultado no Swansea, após receber e bater o Arsenal, por 3-1.



Desde que Carlos Carvalhal chegou ao Swansea em oito partidas oficiais sofreu apenas uma derrota.



No Liberty Stadium, os comandados de Wenger estiveram na frente do marcador, com um golo de Monreal aos 33 minutos, mas a vantagem durou apenas um minuto, já que Clucas restabeleceu a igualdade.



Já no segundo tempo, Jordan Ayew (61) e o mesmo Clucas (86) concretizaram a reviravolta a favor dos “swans”, que jogaram sem Renato Sanches, lesionado.



À condição e à espera que a jornada termine, a formação de Carvalhal já está fora da zona de despromoção da “Premier League”, somando 23 pontos no 17º lugar. O Arsenal é 6º, com 42 pontos.

João Mário brilha no West Ham

O médio internacional português foi decisivo na conquista do empate da sua nova equipa os “hammers” frente ao Crystal Palace a um golo.



João Mário originou o penálti que deu o empate à sua equipa que na altura perdia por 0-1.



No final da partida o treinador do West Ham Davis Moyes falou da atuação do futebolista luso para dizer: “João Mário esteve muito bem em todos os aspetos”.