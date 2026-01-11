Futebol Internacional
Swansea, de Vítor Matos, eliminado na Taça de Inglaterra
O Swansea, treinado pelo português Vítor Matos, foi hoje afastado pelo West Bromwich nos 16 avos de final da Taça de Inglaterra de futebol, no desempate por penáltis (6-5), após 1-1 no tempo regulamentar e 2-2 no prolongamento.
O jogo, que opôs duas equipas do segundo escalão inglês, foi disputado no terreno da formação galesa, que teve o português Gonçalo Franco a titular.
Não houve golos no primeiro tempo, fase de jogo que teve algum ascendente do Swansea.
O 1-0 para o Swansea chegou aos 48 minutos, apontado por Eom, para depois o WBA empatar, volvidos cinco minutos, por Maja. Com 1-1 no marcador atingiram-se os 90 minutos.
Já no prolongamento, Wallace marcou para os visitantes, aos 108 minutos, e Inoussa aos 112, para a formação galesa.
Seguiram-se os penáltis, com o WBA a ser mais feliz e a conseguir avançar para os oitavos de final, ao converter seis grandes penalidades, contra as cinco dos anfitriões.
