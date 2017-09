Swansea perde em casa na estreia de Renato Sanches

Lusa 10 Set, 2017, 19:03 | Futebol Internacional

Emprestado pelos alemães do Bayern Munique, Renato Sanches estreou-se pela equipa galesa e acabou substituído aos 69 minutos, numa altura em que o resultado ainda estava empatado a zero.



O único golo aconteceu aos 76 minutos, com o central Lascelles a cabecear com sucesso, após a marcação de um canto.



No primeiro jogo do dia, o Burnley recebeu e bateu por 1-0 o Crystal Palace, equipa que continua sem pontos e sem golos marcados nesta edição da Premier League. O neozelandês Wood fez o golo da vitória da equipa da casa, logo aos três minutos.



O Manchester United, que empatou sábado no campo do Stoke City (2-2), lidera a prova, agora na companhia do Manchester City, que goleou o Liverpool por 5-0. Ambos têm 10 pontos. Na terceira posição, com menos um, está o campeão Chelsea, que nesta ronda venceu no terreno do Leicester City, por 2-1.