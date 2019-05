Sylvinho vai treinar o Lyon, Juninho assume cargo de diretor desportivo

Lusa Comentários 19 Mai, 2019, 09:41 / atualizado em 19 Mai, 2019, 09:41 | Futebol Internacional

“O Juninho vai juntar-se a nós em breve. Ele vai ter quase a totalidade das responsabilidades desportivas”, afirmou o líder do Lyon, que ontem assegurou a terceira posição da Liga francesa e um lugar na pré-eliminatória da Liga dos Campeões.



O presidente explicou que Sylvinho “foi uma escolha de Juninho”, acrescentando: “Ele não tem muita experiência como treinador principal mas, sem o querer comparar com Zidane, vemos que grandes ex-jogadores podem integrar-se rapidamente em projetos ambiciosos”.



Juninho, de 44 anos, representou o Lyon entre 2001 e 2009, tendo conquistado sete títulos de campeão consecutivos e uma Taça de França.



Sylvinho, de 45 anos, desvinculou-se recentemente da federação brasileira, na qual desempenhava os cardos de adjunto do selecionador principal, Tite, e de treinador da equipa olímpica.



Como jogador, o futuro técnico do Lyon representou o Corinthians, o Arsenal, o Celta de Vigo, o FC Barcelona e o Manchester City.