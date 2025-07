Szczesny mais dois anos em Barcelona

Depois de anunciar o fim da carreira, em agosto de 2024, Szczesny foi opção de emergência dos ‘blaugrana’ para colmatar a lesão grave do alemão Ter Stegen, exibindo-se a elevado nível durante a temporada, daí resultar o prolongar do vínculo do guarda-redes de 35 anos, que tinha estado sete épocas na Juventus.



Ter Stegen, de 33 anos, ainda recuperou na parte final da temporada, porém o treinador alemão Hansi Flick manteve a confiança em Szczesny, fundamental para a conquista do título espanhol.



O polaco, que passou por clubes como o Arsenal, Roma e Juventus, realizou 30 jogos, mantendo a baliza catalã inviolada em 14 e não tendo sido derrotado em qualquer desafio da Liga espanhola.



Iñaki Peña, de 26 anos, é a terceira opção do plantel, contudo corre o risco de passar a quarta, já que o FC Barcelona contratou recentemente Joan García, de 24 anos, ao vizinho Espanyol, por 26,2 milhões de euros.