Taarabt regressa aos convocados do Benfica para receção ao Liverpool

Taarabt falhou os dois últimos jogos do Benfica, na vitória em casa com o Estoril Praia (2-1) e na derrota fora com o Sporting de Braga (3-2), devido a uma lesão num adutor, mas na segunda-feira já integrou o treino das `águias`.

Até esta última lesão, o médio, de 32 anos, tinha vindo a ser opção a titular na equipa lisboeta, tirando o lugar a João Mário.

Já o central Tomás Aráujo é habitual opção na equipa B dos `encarnados`, com pontuais chamadas à formação principal, pela qual jogou um encontro na fase de grupos da Taça da Liga e entrou nos instantes finais de um jogo no campeonato.

O Benfica recebe hoje o Liverpool, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, com início marcado para as 20h00 e arbitragem do espanhol Jesús Gil Manzano.

Lista de 24 convocados:

- Guarda-redes: Vlachodimos e Helton Leite

- Defesas: Vertonghen, Otamendi, Gilberto, André Almeida, Grimaldo, Valentino, Morato e Tomás Araújo

- Médios: Julian Weigl, Everton, Gil Dias, Diogo Gonçalves, Adel Taarabt, Meïte, Rafa, João Mário, Nemanja e Paulo Bernardo

- Avançados: Darwin, Seferovic, Yaremchuk e Gonçalo Ramos