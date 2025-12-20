Taça das Nações Africanas vai passar a ser disputada de quatro em quatro anos

O anúncio foi feito por Patrice Motsepe na véspera do arranque da 35.ª edição da CAN, competição que atualmente se realiza de dois em dois anos.



De acordo com o presidente da CAF, esta alteração insere-se na sua vontade de reestruturar o futebol no continente africano, para que o calendário mundial “seja harmonizado”.



“Em 2027, estaremos na Tanzânia, Quénia e Uganda [os três países organizadores] e a CAN seguinte terá lugar em 2028”, acrescentou, em conferência de imprensa em Rabat, onde no domingo começa a 35.ª edição.



Será ainda criada uma nova competição anual, baseada no modelo da Liga das Nações da UEFA e que será disputada todos os anos a partir de 2029.



A Taça das Nações Africanas acontece de dois em dois anos desde a sua primeira edição, em 1957, mas nos últimos anos a sua colocação no calendário tem levantado várias questões, com os principais clubes europeus a ‘queixarem-se’ por terem de dispensar jogadores a meio da época.

