Taça de Portugal. Paredes, da Liga 3, elimina primodivisionário Famalicão

O avançado marcou aos 40 minutos e garantiu o apuramento para a quarta ronda, numa partida em que o guarda-redes Fábio Matos também foi decisivo para o triunfo dos anfitriões.



Vice-líder da Série A da Liga 3, o Paredes entrou melhor, apoiado pelos seus adeptos, e conseguiu condicionar a equipa de Carlos Carvalhal, que só criou perigo uma vez antes do intervalo.



Aos 16 minutos, Romeo Beney tentou surpreender com um remate em arco, mas encontrou uma grande defesa de Fábio Matos, que manteve o nulo.



O golo surgiu aos 40, quando João Vigário lançou Miguel Moreno nas costas da defesa famalicense. O atacante ganhou em velocidade e rematou colocado, dando vantagem aos locais pouco antes do descanso.



Na segunda parte, o Famalicão procurou empatar, mas voltou a esbarrar em Fábio Matos. Aos 63 minutos, o guarda-redes negou o empate a Sorriso, que rematou no interior da área, e, aos 67, voltou a destacar-se perante uma tentativa de Aboubakar.



A equipa minhota não conseguiu evitar a eliminação, depois de ter perdido por 4-1 com o Alverca no campeonato, enquanto o Paredes prolongou o bom momento na Taça.



Após o apito final, registaram-se momentos de tensão, com agressões, insultos e empurrões, num desfecho marcado pela exaltação de ânimos.







Jogo disputado no Estádio Municipal das Laranjeiras, em Paredes.



Paredes – Famalicão, 1-0.



Ao intervalo: 1-0.



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1-0, Miguel Moreno, 40 minutos.



Equipas:



- Paredes: Fábio Matos, Pedro Araújo, Dénis Duarte, Gustavo Fernandes, João Vigário (Francisco Canário, 65), Brais Val, Diogo Silva, Daniel Rodrigues (Ruca, 73), Miguel Moreno (Yuk Jin-Young, 86), Franco Almara e Erik Santana.



(Suplentes: Tiago Gonçalves, Zé Oliveira, David Veiga, José Macedo, Diogo Outeiro, Vasco Rocha, Francisco Canário, Ruca e Yuk Jin-Young).



Treinador: Agostinho Bento.



- Famalicão: Zlobin, Rodrigo Pinheiro, Leo Realpe, Victor Rofino, Gustavo Garcia (Pedro Bondo, 56), Van de Looi (Salas, 90), Mathias Amorim, Tamaz Szukcs (Pedro Santos, 56), Romeo Beney (Gil Dias, 56), Sorriso e Koustias ((Abubakar, 64).



(Suplentes: Garbriel Cabral, Marcos Peña, Pedro Bondo, Serafimovic, Abubakar, Pedro Santos, Paulo Moreira, Salas, Gil Dias).



Treinador: Carlos Carvalhal.



Árbitro: Miguel Fonseca (AF Porto).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Rodrigo Pinheiro (58), Pedro Araújo (73), Pedro Bondo (90+5), Aboubakar (90+5), Salas (90+5). Cartão vermelho direto para Gil Dias (após o apito final).



Assistência: 2.483 espetadores.



