Taça dos Libertadores. Abel Ferreira exige prudência

“Eu tinha dito aos jogadores que, independentemente do resultado que conseguíssemos aqui, este jogo tinha duas mãos, ida e volta. Continuaremos focados. Temos esta vantagem, mas, assim como nós fizemos três golos aqui, é possível o River fazer três lá. Temos de estar alerta e preparados para fazer outro grande jogo”, disse Abel Ferreira no final da partida.



Na terça-feira, o Palmeiras deu um gigante passo rumo à final da Taça Libertadores, ao vencer na visita ao finalista da competição em 2019 – frente ao Flamengo, então treinado por Jorge Jesus – e vencedor em 2018.



O treinador português elogiou o desempenho da sua equipa, lembrando a qualidade do adversário.



“Quero dar parabéns aos meus jogadores, que usaram a parte mental a nosso favor. Seguimos o plano e a estratégia do jogo. Do outro lado, jogámos contra uma grande equipa que é o River, uma das melhores equipas sul-americanas, com um treinador (Marcelo Gallardo) que está na equipa há cinco anos com um trabalho sensacional e uma forma de jogar muito difícil de marcar”, declarou.



O Palmeiras recebe o River Plate na terça-feira, no Allianz Parque, em São Paulo, onde a equipa comandada por Abel Ferreira assegura a presença na final mesmo perdendo por dois golos.



A primeira mão das meias-finais completa-se esta quarta-feira, com mais um embate entre argentinos e brasileiros, no La Bombonera, em Buenos Aires, onde o Boca Juniors recebe o Santos.



A final da Libertadores está marcada para 30 de janeiro, no Maracanã, no Rio de Janeiro.