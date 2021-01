Taça dos Libertadores. Boca Juniors e Santos empatam na Argentina

No mítico La Bombonera, em Buenos Aires, sem público devido à pandemia da covid-19, argentinos e brasileiros disputaram um encontro muito equilibrado, com poucas oportunidades de golo, a melhor para os locais, já aos 90+5 minutos, por Jara.Face ao nulo, num dos redutos onde encantou Diego Armando Maradona, a eliminatória será decidida na próxima quarta-feira, no Brasil, na "casa" de Pelé.O Boca procura a 12.ª final, depois de ter somado a 11.ª em 2018, e o sétimo título, após as vitórias em 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007, enquanto o Santos persegue a quinta final e o quarto cetro, tentado repetir 1962, 1963 e 2011.





