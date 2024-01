Taça Libertadores. As conquistas dos treinadores lusos

Mengão deixou adeptos, especialistas e jornalistas cépticos com a capacidade de Jorge Jesus em conseguir alcançar o sucesso com um clube da dimensão do Flamengo.



No entanto, rapidamente os bons resultados dissiparam dúvidas sobre o futebol apresentado pelo Flamengo. Jorge Jesus teve uma época de sonho no clube do Rio de Janeiro, num ano em que conseguiu mais troféus do que derrotas.



No entanto, a dúvida seria se Jorge Jesus teria capacidade de levar o Mengão a vencer a maior prova do continente sul-americano. O treinador português conseguiu durante a carreira prestações medianas na Liga dos Campeões e chegou por duas vezes à final da Liga Europa com o Benfica tendo perdido os dois jogos da decisão com Chelsea e Sevilha.



Depois de passar a fase de grupos juntamente com o LDU Quito, o Flamengo avançou para os oitavos de final e defrontou o Emelec, do Equador. Após uma derrota de 2-0 na primeira mão, a equipa de Jorge Jesus venceu pelo mesmo resultado no Maracanã e foi mais feliz no desempate pelas grandes penalidades, triunfando por 4-2.



Nos quartos-de-final, houve duelo brasileiro com o Internacional de Porto Alegre. Os cariocas venceram no conjunto das duas mãos por 3-1 e avançaram para as meias-finais onde encontraram o Grémio, também de Porto Alegre. Depois de uma primeira mão que acabou com um empate a um golo, o Flamengo atropelou o adversário no Maracanã e goleou por 5-0, alcançando a final.



No jogo decisivo o River Plate, treinado por Marcello Gallardo, foi o adversário e a partida disputada no Monumental de Lima foi de grandes emoções.



Rafael Santos Borré colocou os argentinos na frente logo aos 14 minutos mantendo a vantagem até muito perto do fim. Em apenas três minutos, aos 89 e 90+2 minutos, Gabriel Barbosa bisou e deu o primeiro grande troféu internacional a Jorge Jesus.



Trinta e oito anos depois, o Flamengo voltou a vencer uma Taça Libertadores e logo contra o anterior detentor da competição. A festa no Rio de Janeiro foi de arromba e o técnico português até chegou a ser agraciado com o título de cidadão honorário da cidade do Rio pela Câmara dos Vereadores.



Pouco tempo depois e quando a “torcida” esperava pela continuidade de JJ, o treinador português aceitou o convite do Benfica para regressar a Portugal mas sem o mesmo sucesso e estatuto que alcançou no Brasil.



O português, que substituiu Vanderlei Luxemburgo, somou algumas polémicas no comando técnico do Verdão mas os adeptos mostram-se, ainda hoje, irredutíveis na defesa do legado que Abel Ferreira construiu até ao momento no Palmeiras.



O primeiro jogo trouxe um triunfo sobre o Bragantino e a primeira grande alegria dos adeptos do Verdão iria chegar pouco menos de três meses depois da chegada do português. A 30 de janeiro de 2021 (faz esta terça-feira três anos), o Palmeiras conquistou a Libertadores. Abel sucedeu a Jorge Jesus, tornando-se no terceiro europeu a vencer a prova máxima da América do Sul.



O técnico português começou a viagem pela Libertadores já nas eliminatórias (Vanderlei Luxemburgo ainda treinou o Palmeiras na fase de grupos). Deixou pelo caminho o Delfín SC, do Equador, o Libertad, do Paraguai e nas meias-finais foi o River Plate a ser derrotado.



No Maracanã, o Palmeiras defrontou o Santos, num dérbi paulista a ser protegonista na final da Libertadores. Num jogo de poucas oportunidades, só aos 90 minutos se gritou golo. Rony cruzou e Breno cabeceou para o único golo do jogo que permitiu a Abel Ferreira conquistar o seu primeiro grande troféu internacional.



Dez meses depois, Abel Ferreira cimentou ainda mais o seu lugar de um dos melhores treinadores do Verdão. Nova final da Libertadores para o Palmeiras, novamente com uma equipa brasileira. Em Montevideu, Deyverson saiu do banco para, no prolongamento, marcar o golo da vitória paulista sobre o Flamengo.



Segunda vitória consecutiva para Abel Ferreira (tornou-se no treinador europeu com mais vitórias, à frente de Mirko Jozic e Jorge Jesus) na Libertadores e terceiro triunfo consecutivo de um treinador português na prova maior da América do Sul.



