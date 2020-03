Taça Libertadores. Flamengo de Jesus soma segundo triunfo em dois jogos

Os detentores do título ganharam sem grandes dificuldades e chegaram ao intervalo a comandar por 2-0, com golos de Gustavo Henrique, aos 39 minutos, de cabeça, após centro de Éverton Ribeiro, e do ex-benfiquista Gabriel Barbosa, aos 45, de penálti, para o 11.º golo da temporada, em 10 jogos.Na segunda metade, Bruno Henrique marcou aos 53 minutos, de cabeça, após canto de De Arrascaeta.A formação comandada por Jorge Jesus, que viu o cartão amarelo aos 45+3 minutos, lidera o agrupamento a par com o Independiente Del Valle, que superou em casa o Junior por 3-0, com tentos de Fernando Guerrero, aos 60 minutos, Moises Caicedo, aos 85, e Lorenzo Faravelli, aos 90+4.As duas formações, que se encontraram na Supertaça sul-americana, com triunfo dos brasileiros, somam ambas seis pontos, contra nenhum de Junior e Barcelona.O Flamengo soma oito jogos sem perder na Taça Libertadores, depois da estreia falhada de Jesus (0-2 no reduto do Emelec), e quatro triunfos consecutivos, série que inclui a vitória na final de 2019, sobre o River Plate (2-1).





No Grupo G, que o Santos, de Jesualdo Ferreira, lidera com o pleno de seis pontos, depois do 1-0 de terça-feira ao Delfín, o Olímpia ascendeu ao segundo lugar, com quatro, ao vencer em casa o Defensa y Justicia por 2-1.