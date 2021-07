Taça Libertadores. Palmeiras bate Universidad e chega aos "quartos"

Depois do triunfo em Santiago do Chile por 1-0, com um polémico penálti de Raphael Veiga (42 minutos), os detentores do título venceram no Brasil pelo mesmo resultado, num embate que dominaram desde início.Deyverson (17 e 29 minutos), Wesley (19) e Raphael Veiga (32) falharam boas ocasiões, mas, aos 36,Na segunda parte, sucederam-se as oportunidades dos locais, mas Renan (54 minutos), Danilo (71), Zé Rafael (74 e 82) e Deyverson (80) tiveram eficácia zero, também por culpa do guarda-redes Sebastián Pérez, o melhor em campo.Nos "quartos", o Palmeiras vai defrontar o rival e vizinho São Paulo, que na terça-feira eliminou o Racing Avellaneda, ao vencer por 3-1 na Argentina, depois de um empate (1-1) caseiro.





Outros apurados







Também se qualificaram o Atlético Mineiro, que bateu o Boca Juniors nos penáltis (3-1), após dois polémicos jogos sem golos – válidos -, e o Barcelona de Guayaquil, do Equador, que venceu em casa o Velez Sarsfield por 3-1, após perder fora por 1-0.Nos "quartos", também já estão os dois finalistas de 2019, nomeadamente o Flamengo, campeão com Jorge Jesus e agora liderado por Renato Gaúcho, que superou em casa o Defensa y Justicia por 4-1, após já ter vencido por 1-0 na Argentina.Por seu lado, o River Plate, de Marcelo Gallardo, ganhou por 2-0 no reduto dos Argentinos Juniors, com um "bis" de Braian Romero, após o empate 1-1 em casa, marcando encontro na fase seguinte com o Atlético Mineiro.