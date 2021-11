Taça Libertadores. Palmeiras e Flamengo preparam "assalto" ao troféu

O "verdão", vencedor em 1999 e 2020, ou o "rubro-negro" campeão em 1991 e 2019, vão sair do Uruguai com um terceiro cetro, que, de uma forma ou de outra, será o 21.º do Brasil – a Argentina continuará a "reinar", com 25 - e o terceiro consecutivo, podendo ser todos com um treinador luso ao leme.Depois da vitória de Jorge Jesus, em 2019, Abel Ferreira, que chegou a meio da campanha da edição anterior, pode somar o segundo sucesso em 2021, já que a final da Libertadores de 2020 só se realizou este ano, devido à pandemia da covid-19.O Palmeiras partiu como favorito para a final de 30 de janeiro, no Maracanã, com o Santos, que bateu por 1-0, com um golo de Breno Lopes, aos 90+9 minutos, mas, desta vez, mesmo sendo campeão, é o "outsider", perante o bicampeão brasileiro em título Flamengo.





Solidez do grupo







Comandado por Renato Gaúcho, que já ganhou a prova como jogador (1983) e treinador (2017), ao serviço do Grémio, o "mengão" tem futebolistas mais categorizados e experientes, e um conjunto que pouco mudou em relação ao que Jorge Jesus construiu.O ex-avançado internacional "canarinho", que sucedeu a Rogério Ceni após a fase de grupos, herdou uma equipa feita, tendo em conta que, dois anos depois, poucas são as mexidas, com as baixas importantes limitadas a Rafinha, Pablo Marí e Gerson.De resto,





Trunfos e percurso do "verdão"







Por seu lado, o Palmeiras não tem jogadores da mesma craveira, mas possui igualmente um conjunto já muito bem entrosado e com muitas soluções de qualidade, que também pouco ou nada mudou em relação aquele que se sagrou campeão no início do ano.O conjunto de Abel Ferreira venceu oito dos 12 jogos na campanha rumo à final, cedendo apenas três empates e uma derrota, esta na fase de grupos, por 3-4, na receção ao Defensa y Justicia e quando já tinha o apuramento garantido.A formação campeã em título venceu o Grupo A, à frente dos argentinos, do Independiente del Valle, de Renato Paiva, e do Universitário, para, depois, afastar consecutivamente Universidad Católica, São Paulo e Atlético Mineiro.O "verdão" somou dois triunfos por 1-0 face aos chilenos, superou o São Paulo com um claro 3-0 caseiro, após um empate 1-1 fora, e, nas meias-finais, eliminou com grandes dificuldades o quase novo campeão brasileiro, o Atlético Mineiro, com um 0-0 em casa e um 1-1 fora. Decidiu Dudu, aos 68 minutos.





Caminhada imaculada do "mengão"







Por seu lado, o Flamengo está invicto, depois de nove vitórias e três empates, todos na fase de grupos, que não impediram o triunfo no Grupo G, à frente de Velez Sarsfield, Liga Quito e Unión La Calera, ainda com o ex-guarda-redes Rogério Ceni ao comando.Com Renato Gaúcho, a eliminar, o conjunto do Rio de Janeiro venceu todos os encontros, superando o Defensa Y Justicia por 5-1 (1-0 fora e 4-1 em casa), o Olimpia por 9-2 (4-1 fora e 5-1 em casa) e o Barcelona por 4-0 (2-0 em casa e 2-0 fora).Nas meias-finais, face aos equatorianos, destaque para o avançado Bruno Henrique, que marcou os quatro golos, ao "bisar" nos dois jogos. O melhor marcador, da equipa e da prova, ainda é, porém, Gabriel Barbosa, com 10 tentos.Em relação a recentes confrontos diretos, o Flamengo venceu no Allianz Park por 3-1, em 12 de setembro, com um "bis" de Michael e um tento de Pedro, depois de Wesley abrir o marcador, em encontro da 20.ª jornada do ‘Brasileirão’.A abrir o campeonato, em 30 de maio, o "rubro-negro", ainda liderado por Rogério Ceni, também se impôs, então por 1-0, no Maracanã, graças a um golo de Pedro.