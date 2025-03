Taça Libertadores rende 24 milhões de euros

“Já que o ano passado pagámos 23, este ano vamos pagar 24 (milhões de dólares)”, afirmou o presidente da CONMEBOL, acrescentando também que “o prémio monetário da Taça Sul-americana vai aumentar em 500 mil dólares”.



Os brasileiros do Botafogo são os detentores do título, depois de na final de 2024 terem vencido os compatriotas do Atlético de Mineiro por 3-1, no Estádio Monumental, em Buenos Aires, em 30 de novembro. Arrecadaram 23 milhões de dólares pela conquista.



Alejandro Domínguez enfatizou a magnitude do valor atribuído, frisando que “a final da Libertadores do ano passado foi tão grande que foi o jogo mais bem pago do mundo”.



De acordo com os dados da CONMEBOL, entre 2019 e 2024, foram atribuídos 1,469 mil milhões de dólares (cerca de 1,3 milhões de euros) em participações e prémios monetários em torneios de clubes.



Em comunicado, a Confederação sul-americana avança que passou de distribuir 71,2 milhões de dólares (cerca de 65 milhões de euros) para 303 (278) anuais entre 2014 e 2025, registando um crescimento de 426% em atribuição de prémios a clubes.



A final da Taça Libertadores de 2025 está agendada para o dia 29 de novembro, sendo que a organização do jogo estará a ser disputada entre Brasília, Montevideu e Lima.