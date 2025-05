Taiwo Awoniyi, do Forest, em coma induzido

Awoniyi, de 27 anos, foi colocado em coma induzido, reportou a BBC e a agência noticiosa PA News, após uma cirurgia na noite de segunda-feira, tendo ficado hospitalizado e sob vigilância.



O resto da cirurgia está agendada para esta quarta-feira, com os médicos a decidirem-se pelo coma induzido.



Antes, na tarde de terça-feira, o Forest havia dito que o avançado estava “a recuperar bem” após a operação, tendo ainda explicado que a altercação de domingo entre Espírito Santo e o dono do clube, Evangelos Marinakis, se deveu ao estado de saúde do atleta.



Depois de colidir com o poste durante a partida, foi assistido e sinalizou para o banco que estava bem, o que levou o técnico luso a substituir outro jogador, por Jota Silva.



Awoniyi esteve a sofrer visivelmente até final da partida, o que levou Marinakis a entrar em campo para uma discussão muito divulgada após o encontro com Nuno Espírito Santo.



O comunicado do Forest explicou o investimento do dono do clube no bem-estar dos atletas, de que o incidente é “um poderoso lembrete dos riscos do futebol”.