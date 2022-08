Talleres de Córdoba, de Pedro Caixinha, e Racing Club empatam a 1-1

O Racing Club chegou à vantagem por Carlos Alcaraz, aos 37 minutos, mas, já no inicio da segunda parte, o Talleres Córdoba empatou pelo colombiano Diego Valoyes, aos 51, na conversão de uma grande penalidade.



Com este empate, o segundo consecutivo, o Talleres de Córdoba segue na 24.ª posição do campeonato argentino, com 15 pontos em 15 jogos, entre 28 clubes, enquanto o Racing Club ocupa o sétimo lugar, com 25, a sete do líder, o Atlético Tucumán.