Tanque de guerra é atração junto ao estádio do Estrela Vermelha de Belgrado

27 Ago, 2019 | Futebol Internacional

Desde segunda-feira, o T-55 restaurado, comprado num depósito militar, está ao lado do estádio, como “expoente da exaltação” do clube, antes da segunda mão frente à equipa suíça, após 2-2 no primeiro jogo, explica um sítio na Internet dinamizado por adeptos.



O tanque de guerra, que foi entendida como provocação pelos croatas, simboliza a “máquina (da Estrela Vermelha) que agora arranca” e o Exército do Norte (Severna armija), o nome de um grupo de ultras do clube, segundo a mesma fonte.



A poucas horas antes do início da partida, alguns adeptos do clube encontravam-se em cima do tanque, cuja frente está pintada com um distintivo da Estrela Vermelha, para tirar fotografias.



Esta iniciativa acontece uma semana após um incidente na Croácia, durante o qual alguns sérvios foram atacados numa vila na região de Knin (centro), enquanto assistiam na televisão à primeira mão do jogo entre o Estrela Vermelha e o Young Boys.