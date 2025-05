Tatiana Pinto `bisa` pelo Atlético de Madrid no fecho da Liga espanhola

Pinto marcou, aos 16 e 53 minutos, para fechar a temporada de estreia pelo ‘Atleti’ no terceiro lugar, com 58 pontos, em posição de acesso às pré-eliminatórias da Liga dos Campeões.



O título foi para o FC Barcelona, que hoje, sem Francisca Nazareth, goleou o Athletic Bilbau para fechar a ‘Liga F’ com 84 pontos, contra 76 do Real Madrid, que empatou 2-2 em casa do despromovido Valência, de Sofia Silva.



Andreia Jacinto foi titular na derrota da Real Sociedad em casa do Tenerife (4-1), acabando as bascas no sétimo lugar, e Inês Pereira defendeu a baliza do Deportivo Coruña, a salvo da descida apesar da derrota em Madrid (4-3).