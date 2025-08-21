Tatiana Pinto contratada pela Juventus ao Atlético de Madrid
A futebolista internacional portuguesa Tatiana Pinto foi contratada pela campeã italiana Juventus às espanholas do Atlético de Madrid, tendo assinado um vínculo de duas temporadas, até 2027, oficializaram hoje os dois clubes.
“Foi realmente inesperado, mas, assim que a Juventus me abordou, fiquei muito feliz por vir para cá. Sou muito ambiciosa e, ao tornar-me a primeira futebolista portuguesa deste clube, acho que estou a mudar algumas mentalidades no meu país. Quero ajudar a elevar o valor das jogadoras portuguesas em todo o mundo”, salientou a média, em declarações aos meios oficiais dos ‘bianconeri’.
Tatiana Pinto, de 31 anos, fez três golos e cinco assistências em 35 jogos na temporada passada ao serviço do Atlético de Madrid, na sequência de passagens pelas também espanholas do Levante, pelas inglesas do Brighton e do Bristol City e pelas alemãs do Sand.
Lançada a nível sénior no Albergaria, entre 2010 e 2023, a média intercalou as diversas experiências no estrangeiro com um trajeto de cinco temporadas pelo Sporting, conquistando dois campeonatos nacionais, duas Taças de Portugal e uma Supertaça, de 2016 a 2021.
“Tenho fome de vencer. Acho que a Juventus é o clube perfeito para quem quer ganhar títulos, estar no mais alto nível e competir em todas as provas. É a combinação perfeita”, reconheceu, descrevendo-se com uma “jogadora de equipa, agressiva e trabalhadora”.
Tatiana Pinto contabiliza 129 internacionalizações e sete golos pela seleção principal de Portugal, que já representou nas fases finais de três Europeus (2017, 2022 e 2025) e um Mundial (2023).
