Tatiana Pinto contratada pela Juventus ao Atlético de Madrid

“Foi realmente inesperado, mas, assim que a Juventus me abordou, fiquei muito feliz por vir para cá. Sou muito ambiciosa e, ao tornar-me a primeira futebolista portuguesa deste clube, acho que estou a mudar algumas mentalidades no meu país. Quero ajudar a elevar o valor das jogadoras portuguesas em todo o mundo”, salientou a média, em declarações aos meios oficiais dos ‘bianconeri’.



Tatiana Pinto, de 31 anos, fez três golos e cinco assistências em 35 jogos na temporada passada ao serviço do Atlético de Madrid, na sequência de passagens pelas também espanholas do Levante, pelas inglesas do Brighton e do Bristol City e pelas alemãs do Sand.



Lançada a nível sénior no Albergaria, entre 2010 e 2023, a média intercalou as diversas experiências no estrangeiro com um trajeto de cinco temporadas pelo Sporting, conquistando dois campeonatos nacionais, duas Taças de Portugal e uma Supertaça, de 2016 a 2021.



“Tenho fome de vencer. Acho que a Juventus é o clube perfeito para quem quer ganhar títulos, estar no mais alto nível e competir em todas as provas. É a combinação perfeita”, reconheceu, descrevendo-se com uma “jogadora de equipa, agressiva e trabalhadora”.



Tatiana Pinto contabiliza 129 internacionalizações e sete golos pela seleção principal de Portugal, que já representou nas fases finais de três Europeus (2017, 2022 e 2025) e um Mundial (2023).



