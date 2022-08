Tavares volta a marcar, mas Marselha não vai além de empate na visita ao Brest

O antigo jogador do Benfica adiantou os visitantes aos 38 minutos, mas Lees-Melou (61) restabeleceu a igualdade, impedindo os marselheses de igualarem o Paris Saint-Germain no topo da tabela, onde segue isolado, com seis pontos.



Nuno Tavares, que foi substituído por Kolasinac aos 82 minutos, já tinha feito o gosto ao pé na primeira jornada da Ligue 1, quando marcou aos 45+1 minutos no triunfo do Marselha frente ao Reims.



Ainda hoje, o Clermont venceu por 4-2 no terreno do Reims, beneficiando da expulsão de Agbadou (47) quando perdia por 2-0, para dar a volta ao marcador com remates certeiros de Andric (51 e 62, o primeiro de grande penalidade), Cham (72) e Bela (77).



O Toulouse venceu no terreno do Troyes por 3-0, abrindo o marcador com um autogolo de Larouci (36), antes de sentenciar a partida no segundo tempo, com golos de Ratão (54) e Healey (85).



Todos os restantes encontros de hoje terminaram empatados, com destaque para o 2-2 entre Auxerre e Angers, onde a equipa da casa já vencia por 2-0 aos 10 minutos, com um golo de Jeanvier (04) e um autogolo de Hountonji (10), mas sofreu o empate por intermédio de Diony (22) e Salama (77), já depois de Sinayoko ser expulso (57) por acumulação de cartões amarelos.



Nice e Estrasburgo empataram 1-1, com Delort (35) a adiantar a equipa da casa, antes de Gameiro (55) voltar a igualar o marcador, enquanto Ajaccio e Lens, com o português David Costa a titular, ficaram por um ‘nulo’.



A jornada teve início na sexta-feira, com o Lille, treinado pelo português Paulo Fonseca, a empatar a um golo em Nantes, num encontro onde os internacionais portugueses José Fonte e Tiago Djaló foram titulares pelos visitantes.



No sábado foi a vez de PSG golear o Montpellier por 5-2, com o português Renato Sanches a apontar o quinto golo na sua estreia pelos parisienses, apenas um minuto após entrar em campo, aos 86 minutos, e de o Mónaco, de Gelson Martins (entrou aos 81 minutos), empatar 1-1 na receção ao Rennes.



O Lorient-Lyon foi adiado por decisão da Liga francesa, devido ao mau estado do relvado do Stade du Moustoir, que foi palco de um festival musical durante a semana.