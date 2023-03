Técnico do Inter Milão frisa vontade de arriscar no reencontro com FC Porto

"Sabemos que vamos defrontar uma equipa de qualidade num estádio muito inflamado. Vimos em Itália que eles são completos e fortes nos duelos. Conhecemos esse dado, de que as formações italianas sofreram muito nos últimos anos nas visitas ao FC Porto e preparámo-nos da melhor maneira possível, respeitando o adversário e, acima de tudo, olhando bastante para nós próprios", observou o técnico, em conferência de imprensa.



Três semanas depois de terem deslizado em Milão (1-0), com um golo solitário do belga Romelu Lukaku, aos 86 minutos, os 'dragões' poderão forçar o prolongamento com uma vitória tangencial em casa, e seguirão para a próxima fase da prova se ganharem por mais de um tento.



"O FC Porto tem o mesmo objetivo do que nós e um conjunto forte, mas queremos jogar as nossas possibilidades. Quais as razões para confiar no Inter Milão? Tudo o que fizemos nesta prova. No dia do sorteio da fase de grupos, muitos jornalistas já achavam que estávamos perdidos, mas lográmos uma ótima classificação", lembrou, aludindo à vice-liderança da 'poule' C, logo atrás do Bayern Munique, mas acima de FC Barcelona e Viktoria Plzen.



A inconstância tem afetado a temporada do Inter Milão, que já sofreu oito derrotas como visitante e perdeu em duas das derradeiras três jornadas da Liga italiana, nos terrenos de Bolonha (0-1) e Spezia (1-2), por entre um êxito na receção ao Lecce (2-0).



"Acho que perder a jogar assim em La Spezia (na sexta-feira) pode acontecer uma vez a cada 500 jogos, mas aconteceu e lambemos as nossas feridas. Sabemos que podemos dar um grande salto e voltar aos oito melhores da Europa. Há dois anos seguidos que o Inter chega aos 'oitavos', algo que não acontecia há muito tempo, mas queremos ir mais longe. A segunda parte (da eliminatória) será mais estimulante e vai ser precisa atenção máxima, porque o adversário está habituado a estas partidas", agregou o antigo avançado.



O alemão Robin Gosens ficou ausente da convocatória, devido a lesão, ao contrário do eslovaco Milan Skriniar, que já recuperou dos problemas físicos sentidos na reta final da primeira mão, numa altura em que o técnico do vice-campeão italiano está sob pressão.



"Penso que nunca responderei a essas questões, sobretudo na véspera de um jogo de 'Champions'. Já levo muitos anos no futebol e sei como este mundo funciona. Sei quem critica e por que motivo o faz, mas é no campo que se fala, tal como tem acontecido nos últimos meses", concluiu Simone Inzhagi, sentado ao lado do médio Hakan Çalhanoglu.



Sem querer relembrar o desaire ante o Spezia, o internacional turco desejou o acesso do atual segundo classificado da Serie A - com 50 pontos, 18 abaixo do líder Nápoles - aos 'quartos' da Liga dos Campeões pela primeira vez desde 2010/11, época subsequente ao título vencido no Bernabéu (2-0 ao Bayern Munique) sob o comando de José Mourinho.



"Sabemos que vai ser um jogo muito difícil e conheço a atmosfera (do estádio), porque já joguei aqui, mas os meus colegas estão muito concentrados. Há que pôr o coração em campo, mas ter muita cabeça. Estamos preparados para todas as provocações que eles possam fazer. Digo isto com todo o respeito, mas eu conheço bem o futebol português e temos de estar preparados para isso. Eles deixarão tudo em campo para passar", atirou.



À procura de se juntar ao Benfica nos quartos de final da Liga dos Campeões 2022/23, o FC Porto recebe o Inter Milão na terça-feira, a partir das 20:00, no Estádio do Dragão, no Porto, para a segunda mão dos 'oitavos', com arbitragem do polaco Szymon Marciniak.