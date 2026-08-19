Técnico Humberto Bettencourt é o novo selecionador de futebol de Cabo Verde

Numa publicação no Facebook, a FCF anunciou a nomeação, na qual deu "as boas-vindas ao novo selecionador dos Tubarões Azuis".

A nova equipa técnica inclui Adinylson Fonseca, recuperador físico, Bruno Reis, analista, e António Leite e Filipe Neto, treinadores-adjuntos.

Humberto Frederico Tavares Silva Bettencourt é mestre em Ciências do Desporto - Treino Desportivo pela Universidade da Beira Interior, em Portugal, e pós-graduado em Neurociências Aplicadas ao Desporto.

Desde 2020, desempenhava o cargo de primeiro treinador-adjunto da seleção A masculina de Cabo Verde, tendo ainda presidido à Associação dos Treinadores de Futebol de Cabo Verde (ATFCV), liderado a comissão de treinadores do Comité Olímpico de Cabo Verde e sido vice-presidente da Confederação Lusófona de Treinadores.

Bettencourt conquistou ainda um título de campeão regional, garantiu o apuramento para o campeonato nacional e foi distinguido como melhor treinador de Santiago Sul.

O novo selecionador sucede a Bubista, técnico de 56 anos que esteve seis anos no cargo e foi recentemente anunciado como novo treinador do clube marroquino RS Berkane, assinando um contrato de duas temporadas, até 2028.

Sob o comando de Bubista, Cabo Verde qualificou-se pela primeira vez para um Campeonato do Mundo e alcançou a fase a eliminar na edição de 2026, na qual foi eliminado pela Argentina nos 16 avos de final, no prolongamento.