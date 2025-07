Técnico português Carlos Queiroz é o novo selecionador de Omã

A equipa de Omã vai disputar o playoff de apuramento para o Mundial que se realiza em 2026, na América do Norte. Carlos Queiroz vai tentar garantir a quinta qualificação para um mundial, algo que já conseguiu com Portugal, África do Sul e Irão, por duas vezes.



Omã será a oitava seleção nacional que Queiroz orienta, depois de Portugal, Emirados Árabes Unidos, África do Sul, Irão, Colômbia, Egito e Catar.



O técnico português soma 136 vitórias, em 236 jogos, no comando de seleções nacionais A.