Televisão chinesa confirma suspensão da La Liga e rejeita explicações do Real Madrid

Um porta-voz do Centro de Desporto e Juventude do Grupo de Media da China (CMG) afirmou que a estação não aceita a posição atribuída ao Real Madrid, segundo a qual Mbappé "nunca teve intenção de ofender" e tem o direito de expressar opiniões.

A entidade, que confirmou na segunda-feira ter suspendido, em 26 de outubro, as transmissões da Liga espanhola, dos jogos relacionados com Mbappé e dos anúncios publicitários protagonizados pelo futebolista, reiterou que, enquanto o clube espanhol não apresentar um pedido de desculpas considerado satisfatório, "não há nada a discutir".

A polémica começou após a divulgação de uma entrevista em que Mbappé, questionado sobre a imagem humorística (`meme`) da Internet que mais o fazia rir, referiu uma montagem com o seu rosto sobreposto ao de Mao Tsé-Tung, fundador da República Popular da China.

Sem identificar Mao pelo nome, o jogador descreveu a figura como "um tipo que penso ser um ditador chinês" e afirmou que costumava partilhar a imagem com os amigos.

A plataforma chinesa de notícias e comunidade de futebol Dongqiudi anunciou que não traduziria a entrevista, por considerar que as palavras do jogador ferem os sentimentos dos adeptos e do povo chinês.

Várias empresas chinesas, incluindo o grupo de bebidas Dongpeng e a gigante dos laticínios Mengniu, anunciaram, entretanto, o fim de parcerias comerciais com Mbappé.

Na terça-feira, o presidente da LaLiga, Javier Tebas, enviou uma carta à CMG na qual condenou o comportamento do futebolista, classificou-o de "inaceitável" e pediu desculpa pela ofensa causada.

A emissora de rádio e televisão respondeu que a LaLiga, o Real Madrid e, especialmente, Mbappé deveriam pedir desculpas publicamente e enviar uma carta de desculpas por escrito.

O avançado divulgou então um comunicado em francês, chinês e inglês, no qual lamentou as palavras e expressou "profundo respeito" pelo povo chinês e pela sua história.

"O meu comentário foi irrefletido e compreendo agora que magoou muitas pessoas na China e nas comunidades chinesas em todo o mundo", afirmou Mbappé.

Ainda na terça-feira, Tebas reuniu-se com o embaixador chinês em Espanha, Yao Jing, para procurar uma solução para a controvérsia. A LaLiga mantém acordos de cooperação com entidades chinesas, incluindo um acordo estratégico com a liga profissional do país, válido até 2029.

Hoje, o jornal oficial Global Times, ligado ao Diário do Povo, órgão oficial do Partido Comunista Chinês, publicou um editorial no qual advertiu as celebridades internacionais de que não podem beneficiar comercialmente do mercado chinês sem respeitar as sensibilidades nacionais.

"Respeitar não é opcional. Ninguém pode lucrar com a China enquanto a desrespeita", escreveu o jornal, que considerou o caso um aviso para outras personalidades estrangeiras com interesses comerciais no país.

O editorial sugeriu ainda que os contratos comerciais com figuras públicas internacionais passem a incluir cláusulas mais claras sobre a respetiva conduta pública.

O Global Times não especificou, contudo, quais foram as declarações de Mbappé que desencadearam a polémica, limitando-se a afirmar que muitos chineses preferem não as repetir, por as considerarem ofensivas.