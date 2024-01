Tenerife tomba "gigante" Las Palmas na Taça do Rei

O conjunto da Liga2 impôs-se com dois golos madrugadores, apontados por José Amo, aos quatro minutos, e Cruz Liusmi, aos 21, sendo que o marcador do primeiro tento acabou expulso, aos 62, tal como o forasteiro Julián Araújo, aos 76.Por seu lado, Valência e Osasuna precisaram de prolongamento para eliminar adversários de escalões inferiores.A equipa valenciana chegou ao fim dos 90 minutos empatada a um golo na visita a Cartagena, último classificado da Liga 2, que se adiantou no marcador logo aos quatro minutos, pelo avançado Alfredo Ortuno, e o Valência conseguiu evitar a eliminação aos 73, por Sergi Canos.No tempo extra, prevaleceu o golo de José Gaya, aos 106 minutos, mas a equipa do Cartagena jogou toda a segunda parte e o prolongamento com menos uma unidade, devido à expulsão de Ivan Calero, aos 45+1.De assinalar que houve dois jogadores portugueses em campo, o lateral direito Thierry Correia, do Valência, que jogou os 120 minutos, e o avançado Umaro Embaló, ex-Benfica, que foi lançado em campo aos 107m nos locais, e render o central José Fontan.





Mais sete apurados



O Osasuna também foi forçado a ir a prolongamento pelo Castellon, líder do grupo 2 do terceiro escalão, visto que o "nulo" persistia ao fim dos 90 minutos, mas logrou o apuramento graças ao golo do médio José Manuel Arnaiz, aos 108 minutos.



O FC Barcelona, com João Félix a titular, não precisou de prolongamento, mas enfrentou uma réplica inesperada da modesta equipa do Barbastro, nona classificada do grupo 2 do quarto escalão, que perdeu por 3-2.



Fermín Lopez abriu o marcador aos 18 minutos, Raphinha ampliou-o aos 51, mas o Barbastro não desarmou e reduziu aos 60, por Garrido De Mesa.



O técnico catalão Xavi Fernández ainda lançou Robert Lewandovski, aos 72 minutos, a render João Félix, ainda a tempo do craque polaco fazer o terceiro golo, de penálti, aos 88, mas o Barbastro ainda chegou ao segundo golo, aos 90+3, também de grande penalidade, por Marc Prat.



De referir que o jovem brasileiro Victor Roque, de 18 anos, contratado ao Athletico Paranaense por 30 milhões de euros, teve a segunda oportunidade de se mostrar, sendo lançado aos 64 minutos, para quase marcar aos 89.



A Real Sociedad sentiu forte resistência do Málaga, terceiro classificado do grupo 2 do terceiro escalão, que só quebrou com o golo solitário de Zubeldia, aos 49 minutos, após assistência de Mikel Merino.



O Sevilha também enfrentou dificuldades para afastar o Ferrol, segundo classificado da Liga 2, só evitando o prolongamento a três minutos do fim, aos 87, devido a um golo de Juanlu Sánchez, que fixou o resultado final em 2-1.



Quem não passou pelas mesmas aflições foram Celta de Vigo, Maiorca e Athletic Bilbau, que venceram por 4-2, o primeiro, e por 3-0, os outros dois, respetivamente, em casa do Amorebieta, penúltimo classificado da Liga 2, do Burgos, 11.º, e do Eibar, sétimo da mesma competição.





Jogo interrompido



Finalmente, o embate entre o Unionistas de Salamanca, 13.º classificado do grupo 1 do terceiro escalão, e o Villarreal foi suspenso depois de uma falha no sistema elétrico do Estádio Rainha Sofia, que ficou às escuras antes do início do prolongamento, numa altura em que se registava um empate 1-1 no final do tempo regulamentar.



O jogo deverá ser retomado na manhã de segunda-feira, razão pela qual o sorteio dos oitavos de final poderá ser adiado para a parte da tarde.



Antes do apagão, o Villarreal adiantou-se no marcador, aos 82 minutos, com um golo de belo efeito do marroquino Ilias Akhomach, mas a equipa da casa empatou logo a seguir, aos 87, num penálti convertido por Alfred Planas.