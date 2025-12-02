Tensão em Nice. Treinador e jogadores ponderam saída após agressões

A tensão vivida em Nice tem subido de tom, resultado do episódio de agressões no centro de treinos do clube, após nova derrota.



Boga e Moffi foram os mais visados do descontentamento dos adeptos que esperavam pela equipa no regresso a casa, depois da derrota na deslocação ao terreno do Lorient. Segundo a imprensa francesa, os dois atletas não querem continuar a representar o clube.



O treinador, Franck Haise, que na época passada alcançou o 4º lugar e o acesso à fase de qualificação da Liga dos Campeões, também pondera rescindir contrato com o emblema francês, revela a mesma fonte.



O técnico francês poderá tomar a decisão de deixar o comando técnico nos próximos dias. Neste dossier, ficará por resolver a possível saída dos dois jogadores, que têm contrato até 2027 e, juntos, custaram 40 milhões de euros ao clube, em 2023.



A situação mantém-se delicada dentro e fora do campo. A derrota por 3-1 em Lorient juntou mais de 400 adeptos no centro de estágios do clube, que confrontaram a equipa à chegada após mais um resultado negativo.



Esta foi a sexta derrota consecutiva do conjunto do Nice, a quarta seguida no campeonato, em que é 10º classificado. Nestas contas entra a vitória do FC Porto por 3-0 frente ao clube francês, na passada quinta-feira, na última noite de Liga Europa.



A atravessarem a pior série de resultados da temporada, o Nice e os jogadores afetados pela manifestação de violência dos adeptos contam com os serviços jurídicos da liga de clubes francesa, anunciou o organismo após o incidente.



A liga junta-se ainda à queixa-crime apresentada por Boga e Moffi às autoridades. Os jogadores mantêm-se em baixa médica pelo menos até ao fim-de-semana.



O Nice pronunciou-se logo após o episódio de violência. Em comunicado oficial, o clube diz compreender a frustração da massa adepta, mas condena os “atos inaceitáveis” de domingo.



A ministra do desporto francês, Marina Ferrari, também reagiu ao ocorrido. Numa publicação na rede social X, na manhã desta terça-feira, a ministra criticou a “violência inaceitável”, que considera ser “contra a integridade de todos os envolvidos no futebol e contra os valores do desporto”.



Até ao momento, a equipa continua a preparar os próximos desafios, que contam com novo encontro com outra equipa portuguesa. No sul de França, o Nice vai receber, a 11 de dezembro, o SC Braga para a sexta jornada da fase de liga da Liga Europa, competição em que ainda não somou qualquer ponto.



