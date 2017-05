Tentativa de corrupção adia jogo do campeonato sueco

Mário Aleixo - RTP 18 Mai, 2017, 11:33 | Futebol Internacional

O jogo desta quinta feira entre o IFK Gotemburgo e o AIK, da nona jornada do campeonato sueco, foi adiado após uma tentativa de corrupção denunciada por um jogador, anunciou a Federação Sueca de Futebol (SvFF).



"Um jogador do AIK foi contactado na terça-feira por uma pessoa que lhe ofereceu uma grande quantia de dinheiro com o intuito, pensamos nós, de falsear o resultado do jogo", indicou a SvFF, em comunicado.



A federação sueca, que não revelou a identidade do jogador do AIK, nem adiantou uma nova data para a realização do encontro, foi informada do incidente na quarta-feira e denunciou-o nesse mesmo dia à polícia, que já abriu um inquérito.



"Depois de termos tomado conhecimento desta situação, sentimos que não poderíamos assegurar que o jogo entre o IFK Gotemburgo e o AIK seria disputado de forma correta", admitiu o secretário-geral da SVFF, Hakan Sjöstrand, citado no comunicado.



A equipa de Gotemburgo, a segunda com mais títulos de campeão da Suécia, com 18 (menos um do que o Malmö), ocupa o 11º lugar no campeonato desta época, liderado, precisamente, pelo Malmö, enquanto o AIK é o sexto classificado.