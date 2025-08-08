Ter Stegen e FC Barcelona em guerra aberta

Depois de perder a braçadeira de capitão, o FC Barcelona não atribuiu número ao guarda-redes Ter Stegen.





O alemão e o clube catalão etão em guerra depois de o guardião não ter assinado um documento com dados médicos para a Liga Espanhola. A situação mostra que Ter Stegen está cada vez mais isolado dentro do Barcelona, tendo inclusive um processo disciplinar em curso.





O futuro do guarda-redes é incerto mas a saída é um cenário cada vez mais provável. Assim mantém-se o clima de guerra entre as duas partes.





Marc-André Ter Stegen tem 33 anos e está há mais de dez anos em Barcelona. O internacional alemão realizou onze temporadas pelo clube catalão, reforçando o Barcelona depois de ter feito a formação e de se ter estreado como sénior no Borussia Monchengladbach.





O guarda-redes conquistou seis Ligas Espanholas, seis Taças do Rei e duas Supertaças. A nível internacional, Ter Stegen ganhou uma Liga dos Campeões, uma Supertaça Europeia e um campeonato mundial de clubes.