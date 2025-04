Ter Stegen regressa aos convocados do FC Barcelona após sete meses de ausência

Ter Stegen já recebeu alta médica e está na lista de jogadores convocados para o duelo de sábado, depois de ter sofrido uma lesão no tendão rotuliano do joelho direito em 22 de setembro, num jogo com o Villarreal, que o obrigou a uma intervenção cirúrgica.



Devido à lesão do internacional alemão, os catalães avançaram para a contratação do polaco Wojciech Szczesny, que deixou a ‘reforma’ para assinar pelo FC Barcelona e assumiu mesmo a titularidade.



A final da Taça do Rei entre FC Barcelona e Real Madrid vai disputar-se na noite de sábado, no estádio Estádio de La Cartuja, em Sevilha.