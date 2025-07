Ter Stegen vai ser operado no "Barça"

Segundo os "blaugrana", Ter Stegen vai ser submetido a "repetidas cirurgias" na próxima semana para tratar os seus problemas na zona lombar, com os procedimentos agendados para a uma clínica na cidade francesa de Bordéus, sob a supervisão dos serviços médicos do clube, como aconteceu em 2023.



"Após a última cirurgia às costas, voltei aos relvados passados 66 dias, quase dois meses. Mas, desta vez, os médicos acreditam que vai demorar cerca de três meses, por precaução e para evitar riscos", escreveu o jogador da seleção alemã, de 33 anos, na sua conta na rede social Instagram.



O internacional germânico tem estado afastado dos trabalhos da equipa na pré-época, revelando que, apesar de se sentir "física e atleticamente em muito boa forma", continua a sofrer de dores na zona lombar.



"Após intensas conversas com a equipa médica do FC Barcelona e com especialistas externos, a forma mais rápida e segura de recuperar totalmente é através de uma cirurgia às costas", lamentou o capitão do FC Barcelona.