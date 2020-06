Terceira e quarta divisões do futebol inglês terminam campeonatos

De acordo com a EFL, também foi decidido terminar com o campeonato da quarta divisão (League Two).



O Coventry City sagrou-se campeão da League One e disputará a segunda divisão (Championship) na próxima temporada, tal como o Rotherham United, também promovido.



Wycombe Wanderers, Oxford United, Portsmouth e Fleetwood Town vão disputar os ‘play-offs’ de subida, enquanto Tranmere Rovers, Southend United e Bolton Wanderers descem de divisão.



Na quarta divisão (League Two) o Swindon Town foi proclamado campeão e vai subir à League One, acompanhado por Crewe Alexandra e Plymouth Argyle.



As competições de futebol em Inglaterra foram suspensas em março, devido à pandemia de covid-19, devendo a Premier League ser retomada em 17 de junho.