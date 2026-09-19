Terceira recuperação seguida do Inter Milão resulta em empate em Roma

Na quinta jornada, depois de Udinese (0-2 para 5-3) e Nápoles (0-2 para 3-2), jogos ambos disputados no Giuseppe Meazza, o Inter voltou a ter um mau início de partida, desta vez no Olímpico de Roma, conseguiu recuperar, com um ‘bis’ de Lautaro Martinez, mas, desta vez, falhou a vitória.



Com Rodrigo Mora como suplente não utilizado, a Roma confirmou o excelente arranque de temporada e chegou ao intervalo a vencer graças a também um ‘bis’ do internacional francês Koné, que marcou aos seis e 37 minutos.



Na segunda parte, o Inter puxou outra vez dos ‘galões’ de campeão e fugiu ao primeiro desaire da época, com Martínez a ‘faturar’ aos 46 e 79 minutos.



O argentino passou a somar quatro golos na Serie A contra seis do holandês Malen, avançado da Roma que que lidera a lista de melhores marcadores, mas hoje ficou em ‘branco’.



Com este empate, tanto Inter como Roma deixaram fugir os primeiros pontos da temporada (têm agora 13) e podem ser apanhados na frente por Lazio e Como, caso ambos vençam os respetivos jogos nesta ronda.



Ainda hoje, a Lazio joga em Veneza no campo do último classificado, e domingo o Como visita a Frosinone.



Para já, com surpresa, o Cagliari aparece na terceira posição, com 10 pontos, depois de vencer no reduto da Udinese (1-0), com um golo de Daniel Maldini.



O médio, filho da lenda Paolo Maldini, marcou pela terceira ronda seguida, isto depois de uma semana em que esteve envolvido num acidente de viação e em que a imprensa italiana avançou que o jogador terá acusado positivo a álcool e substâncias proibidas.



