Terminou a temporada para Camavinga

Na quarta-feira, o médio de 22 anos saiu lesionado do embate com Getafe (1-0), para o campeonato espanhol, e hoje o Real Madrid revelou que o jogador, após fazer exames, tem uma “rotura completa do tendão adutor esquerdo”, estando assim indisponível nos próximos tempos.



De acordo com a imprensa espanhola, que cita fontes do Real Madrid, o tempo de recuperação nunca será inferior a três meses.



Isto significa que Camavinga vai falhar o duelo de sábado com o FC Barcelona, da final da Taça do Real, e as restantes cinco jornadas da La Liga.



Além disso, o internacional francês é baixa certa para o Mundial de clubes, que vai decorrer a partir de 14 de junho nos Estados Unidos e que conta com participação de Benfica e FC Porto.



A nível de seleções, Camavinga vai ficar ausente da ‘final four’ da Liga das Nações (04 e 08 de junho), em solo germânico, em que a França defronta nas meias-finais a Espanha nas meias-finais. O outro jogo será entre Portugal e a anfitriã Alemanha.



O médio termina assim a época com 35 jogos, dois golos e duas assistências em todas as competições.



Também devido a lesão grave, Camavinga já tinha falhado o arranque da temporada 2024/25, fazendo o seu primeiro jogo apenas em outubro do ano passado.