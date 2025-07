Tess Olofsson arbitra o Portugal-Bélgica

Olofsson, de 36 anos, será auxiliada pela compatriota Almira Spahić e pela norueguesa Monica Lokkeberg, enquanto a quarta árbitra vai ser a neerlandesa Shona Shukrula, e o australiano Jarred Gillett o responsável pelo videoárbitro (VAR) no Estádio Tourbillon, em Sion, Suíça.



A juíza de campo nórdica volta a cruzar-se com a seleção feminina das quinas, depois de ter apitado há pouco mais de um mês a derrota das lusas, precisamente diante das belgas (3-0), na Madeira, para o Grupo A3 da Liga das Nações, um desfecho que ditou a despromoção das ‘navegadoras’ à Liga B.



Na segunda-feira, o golaço da capitã Cristina Girelli, à passagem minuto 70, parecia ditar o prematuro adeus luso, mas, na parte final, a central Diana Gomes (89) foi à área da Itália fazer a igualdade (1-1), que mantém Portugal na corrida ao que falhou em 2017 e 2022.



Portugal e Bélgica defrontam-se na sexta-feira, em Sion, a partir das 20h00 em Lisboa, para terceira e última jornada do Grupo B.