Textor vende ações do Crystal Palace

Em comunicado, o vencedor da Taça de Inglaterra confirmou que o empresário Robert Wood ‘Woody’ Johnson assinou um contrato para comprar as ações detidas por Textor, que representam 43% do total.



O negócio, informa o clube, ainda está pendente da aprovação da Premier League e da Liga feminina.



“No entanto, não prevemos nenhum problema e damos as boas vindas a Woody como associado e diretor do clube”, lê-se na nota, na qual o Palace agradece a Textor pela sua contribuição nos últimos quatro anos.



De acordo com os media ingleses, Robert Wood Johnson terá pago 190 milhões de libras (uns 222 milhões de euros) pelas ações, que Textor comprou por 90 milhões de libras (105 ME) em 2021.



O empresário norte-americano foi ‘forçado’ a vender a sua participação para que o Palace possa competir na próxima época na Liga Europa, para a qual se apurou ao conquistar a Taça de Inglaterra.



Os regulamentos da FIFA impedem que dois clubes com o mesmo proprietário disputem a mesma competição, um problema que se colocava uma vez que Textor também é dono do Lyon, treinado pelo português Paulo Fonseca.



Textor, de 59 anos, tornou-se conhecido em Portugal devido ao interesse na aquisição - nunca concretizada - de 25% das ações da SAD do Benfica. É ainda proprietário dos brasileiros do Botafogo e dos belgas do Molenbeek.