Futebol Internacional
The Best. Ousmane Dembelé eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA
O avançado francês Ousmane Dembelé, do Paris Saint-Germain, foi hoje galardoado com o prémio The Best para melhor futebolista do mundo, atribuído pela FIFA, em Doha.
Dembelé foi um dos elementos preponderantes na temporada passada, que culminou com a conquista pela primeira vez da Liga dos Campeões por parte dos parisienses, nos quais se destacaram ainda Nuno Mendes, Vitinha e João Neves, numa formação em que ainda atua Gonçalo Ramos.
O gaulês, que em setembro já tinha sido agraciado com a Bola de Ouro, prémio da France Football para o melhor futebolista da época passada, sucede ao avançado brasileiro Vinícius Júnior, numa lista liderada pelo argentino Lionel Messi, com oito conquistas, mais três do que o português Cristiano Ronaldo, segundo no palmarés.
The Best: Historial dos vencedoresHistorial de vencedores do prémio de melhor jogador do ano da FIFA, designado 'The Best' desde 2016 (entre 2010 e 2015 foi atribuído juntamente com a revista France Football e denominado Bola de Ouro FIFA):
Ano / Época Vencedor
- 2025 Ousmane Dembelé (Fra)
- 2024 Vinícius Jr (Bra)
- 2023 Lionel Messi (Arg)
- 2022 Lionel Messi (Arg)
- 2021 Robert Lewandowski (Pol)
- 2020 Robert Lewandowski (Pol)
- 2018/19 Lionel Messi (Arg)
- 2017/18 Luka Modric (Cro)
- 2016/17 CRISTIANO RONALDO (POR)
- 2016 CRISTIANO RONALDO (POR)
- 2015 Lionel Messi (Arg)
- 2014 CRISTIANO RONALDO (POR)
- 2013 CRISTIANO RONALDO (POR)
- 2012 Lionel Messi (Arg)
- 2011 Lionel Messi (Arg)
- 2010 Lionel Messi (Arg)
- 2009 Lionel Messi (Arg)
- 2008 CRISTIANO RONALDO (POR)
- 2007 Kaká (Bra)
- 2006 Fabio Cannavaro (Ita)
- 2005 Ronaldinho (Bra)
- 2004 Ronaldinho (Bra)
- 2003 Zinédine Zidane (Fra)
- 2002 Ronaldo (Bra)
- 2001 LUÍS FIGO (POR)
- 2000 Zinédine Zidane (Fra)
- 1999 Rivaldo (Bra)
- 1998 Zinédine Zidane (Fra)
- 1997 Ronaldo (Bra)
- 1996 Ronaldo (Bra)
- 1995 George Weah (Lib)
- 1994 Romário (Bra)
- 1993 Roberto Baggio (Ita)
- 1992 Marco van Basten (Hol)
- 1991 Lothar Matthäus (Ale)