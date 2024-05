Thiago Silva regressa ao Fluminense e assina até 2026

”, pode ler-se na nota divulgada pelo atual 16.º colocado do Brasileirão.O "Flu" adiantou que o experiente central, de 39 anos, irá juntar-se à equipa do Rio de Janeiro daqui a um mês, altura em que termina o contrato com o clube inglês, e poderá jogar a partir de 10 de julho, dia em que se abre a "janela" de transferências no Brasil.Internacional pela seleção "canarinha" em 113 ocasiões, Thiago Silva jogou três temporadas no AC Milan, de Itália, onde chegou em 2009, precisamente vindo do Fluminense, seguindo-se as passagens pelo Paris Saint-Germain (oito épocas) e Chelsea (quatro), clube pelo qual ergueu uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes e uma Supertaça Europeia.Antes, em 2005, a primeira aventura no futebol europeu aconteceu no FC Porto, mas apenas na equipa B, pela qual disputou 14 jogos, rumando depois ao Dínamo Moscovo. Contudo, um problema grave de saúde impediu-o de realizar qualquer partida pelos russos e, em 2006, acabou por regressar ao Fluminense, emblema em que se tinha formado.