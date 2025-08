Thomas Müller, glória do Bayern, anunciado pelo Vancouver Whitecaps

Aos 35 anos, assina até ao final de 2025, ficando os Vancouver Whitecaps com mais um ano de opção, esclarece o comunicado da equipa.



Müller anunciou há duas semanas a saída do Bayern e a partida para América do Norte, após 25 anos na formação bávara, conseguindo 13 títulos de campeão.



O novo clube do avançado alemão segue em segundo na conferência Oeste da MLS, a um ponto do líder San Diego, mas com um jogo a menos.



"Ele traz não só o seu imenso palmarés e inteligência futebolística excecional mas também uma ética de trabalho que vai beneficiar toda a equipa", considera Axel Schuster, diretor desportivo do Vancouver, citado no comunicado.



Campeão do mundo em 2014, Müller é um símbolo do Bayern, a que chegou no verão de 2000, com 10 anos apenas. Totalizou mais de 750 jogos oficiais pelo clube bávaro, somando um total de 33 títulos, incluindo duas Ligas dos Campeões.