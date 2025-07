Tiago Dantas assina pelo Rijeka até 2029

“Tiago Dantas é o novo jogador do Rijeka. O médio de 24 anos junta-se à equipa do Rijeka como jogador livre, depois de ter jogado no Osijek na temporada 2024/2025. Assinou contrato até 2029”, refere o clube em comunicado.



O médio fez a sua formação no Benfica e chegou a estrear-se na equipa principal, antes de ser emprestado aos alemães do Bayern Munique, ao Tondela, aos gregos do PAOK e aos neerlandeses do AZ Alkmaar.



Em 2024/25, representou os também croatas do Osijek, tendo alinhado em 29 partidas, com um golo e duas assistências.