Tiago Djaló contratado pelo Besiktas à Juventus

Em comunicado, as ‘águias’ de Istambul deram conta da chegada do defesa central, de 25 anos, que se juntará aos compatriotas João Mário e Rafa Silva, após uma época e meia de ligação aos ‘bianconeri’, pelos quais somou apenas um jogo como suplente utilizado, antes de ter sido emprestado ao FC Porto em 2024/25, com dois golos em 17 partidas.



Afetado por problemas disciplinares na passagem pelos ‘dragões’, que motivaram o seu afastamento ao plantel, Tiago Djaló fez quase toda a formação no Sporting (2013-2018) e passou pelo conjunto de sub-19 dos italianos do AC Milan (2019), antes de ter despontado como sénior no Lille (2019-2024), vencendo um campeonato e uma Supertaça francesa.



De acordo com a Juventus, que integra os portugueses João Mário e Francisco Conceição, a transferência vai render 3,5 milhões de euros (ME) fixos, mais um ME em variáveis, ao recordista de títulos de campeão em Itália (36).



