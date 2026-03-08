Futebol Internacional
Liga dos Campeões
Tiago Martins nomeado para videoárbitro no jogo Atalanta-Bayern Munique
O árbitro português Tiago Martins foi nomeado como videoárbitro do jogo de terça-feira entre Atalanta e Bayern Munique, em Bérgamo, da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, informou hoje a UEFA.
Tiago Martins fará parte da equipa de arbitragem liderada pelo norueguês Espen Eskás.
Os oitavos de final da ‘Champions’ arrancam na terça-feira, numa eliminatória que contará com os bicampeões nacionais Sporting, que na quarta-feira visitam os noruegueses do Bodo/Glimt, equipa proveniente do play-off, depois de eliminar o Inter Milão.
