Tiago Pinto assume direção desportiva do Bournemouth

Tiago Pinto, de 39 anos, já tinha sido diretor geral das modalidades e diretor geral do futebol profissional do Benfica, mudando-se em janeiro de 2021 para a Roma, na qual esteve três anos como diretor desportivo, período no qual contratou os treinadores portugueses Paulo Fonseca e José Mourinho.O português, que assume o cargo em junho, vai substituir Richard Hughes, que se mudou para o Liverpool.O Bournemouth terminou a Liga inglesa na 12.ª posição, na sua sétima presença no principal escalão do futebol inglês.