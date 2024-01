Tiago Pinto deixa cargo de diretor geral da Roma

“Depois de três anos, acredito que o meu ciclo na AS Roma terminou, e, à medida que se aproxima a minha saída, gostaria de agradecer a todos aqueles que tornaram a minha estadia, no clube e nesta cidade, tão especial”, afirmou Tiago Pinto, em comunicado.



O dirigente, de 39 anos, vai permanecer em funções até ao fim de janeiro de 2024, a pedido da administração do clube da capital italiana, a fim de “proceder a eventuais movimentações do mercado de [transferências de] inverno”.



Tiago Pinto foi contratado pela Roma em janeiro de 2021, após ocupar cargo idêntico no Benfica, e deixa o clube como o diretor geral que mais tempo permaneceu em funções, durante o qual a equipa transalpina conquistou a Liga Conferência Europa, em 2021/22, sob o comando técnico de José Mourinho.



“Gostaria também de expressar a minha gratidão aos treinadores, jogadores, colaboradores e todas as pessoas que me apoiaram na reestruturação da área desportiva. Juntos, partilhámos a responsabilidade e o privilégio de trabalhar por um bem precioso, que é a própria AS Roma”, assinalou.



A Roma, que ocupa o sétimo lugar no campeonato italiano, manifestou “gratidão” a Tiago Pinto, que foi eleito melhor diretor desportivo da Série A em 2022, pela “dedicação inabalável e pelo trabalho árduo realizado ao longo de três anos”.