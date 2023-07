Tiago Tomás assina pelo Wolfsburgo

”, oficializou o oitavo classificado da última edição da Bundesliga.Nas duas últimas épocas, o avançado já jogou na liga alemã, então por empréstimo do Sporting ao Estugarda, a partir de fevereiro de 2022, e permaneceu nos alemães até final da última época, em que a equipa caiu para a segunda divisão.O avançado sai agora em definitivo do Sporting, num negócio que, segundo a imprensa, deverá render aos "leões" oito milhões de euros, mais dois por objetivos.A saída de Tiago Tomás foi também oficializada pelo Sporting, com o clube a despedir-se do avançado que fez quase toda a formação, desde os iniciados, pela formação leonina.”, sublinhou o clube.Na Alemanha, o Wolfsburgo espera tirar partido do potencial do avançado, garantiu o diretor Sebastian Schindzielorz.”, reconheceu o responsável.