Tiago Tomás marca na goleada do Estugarda sobre o Augsburgo





(Com Lusa)

Depois de ter sido afastado da Liga Europa pelo FC Porto, nos 'oitavos', o Estugarda visitou o terreno do Augsburgo com vontade de manter o bom desempenho na Bundesliga, e chegou ao intervalo com uma vantagem de três golos, apontados por Deniz Undav (12 minutos), Tiago Tomás (29) e Nikolas Nartey (31).No segundo tempo, o atacante suíço Fabian Rieder ainda reduziu para os anfitriões, aos 57, mas, logo no minuto seguinte, Undav 'bisou' e voltou a alargar a vantagem do Estugarda.Num jogo cheio de golos, Anton Kade marcou o segundo do Augsburgo aos 71, mas os forasteiros voltaram a acertar na baliza aos 83, com o bósnio Ermedin Demirovic a aproveitar a assistência de Undav, que foi o 'homem do jogo'.Com a vitória, o Estugarda cimentou o terceiro lugar no campeonato germânico, com 53 pontos, atrás do líder isolado Bayern Munique (70) e do Borussia Dortmund (61), e à frente do Leipzig (50), numa ronda em que os quatro da frente venceram mantendo tudo igual na parte de cima da tabela.Por seu turno, o Augsburgo, que contou com o jovem avançado luso Rodrigo Ribeiro - emprestado em janeiro pelo Sporting aos alemães - no onze inicial, é 10.º com 31 pontos.Nos outros dois jogos do dia na Alemanha, o Mainz bateu em casa o Eintracht Frankfurt, por 2-1, seguindo no 11.º lugar com 30 pontos, enquanto os visitantes são sétimos com 38, e já estão a oito pontos do Bayer Leverkusen, que é sexto e ocupa a última vaga de apuramento para as competições europeias.O médio Paul Nebel foi o 'herói' do Mainz, com dois golos, marcados no início e no final do jogo (aos seis e aos 89), enquanto o defesa Nathaniel Brown fez o único tento do Frankfurt, aos 20.Já o duelo entre St. Pauli e Friburgo terminou com a vitória dos segundos, também por 2-1, e igualmente com um jogador a 'bisar', no caso, o croata Igor Matanovic (65 e 78), com o luxemburguês Danel Sinani a marcar para a formação da casa.O Friburgo ocupa o oitavo lugar com 37 pontos, enquanto o St. Pauli está em zona de despromoção, seguindo no 16.º e antepenúltimo posto com 24 pontos.