Tiago Tomás regressa ao Estugarda

Tiago Tomás, avançado de 23 anos e internacional sub-21 por Portugal, junta-se ao nono classificado da última edição da Bundesliga após duas épocas no Wolfsburgo, em que marcou um total de nove golos em 65 jogos em todas as provas.

O jogador formado no Sporting assinou um contrato até junho de 2029, num negócio que, de acordo com a imprensa desportiva germânica, terá custado cerca de 13 milhões de euros ao Estugarda.

Tiago Tomás representou o Estugarda na última metade da temporada 2021/22 e em 2022/23, mas por empréstimo do Sporting, numa altura em que o jogador deixou de contar para Ruben Amorim, técnico dos `leões` na altura.

Durante esse período, o jogador nascido em Cascais apontou oito golos em 36 jogos.

Tomás vai assim cumprir a quinta temporada seguida na Bundesliga e terá como treinador Sebastian Hoeness, técnico que levou o Estugarda à conquista da Taça da Alemanha, em 2024/25, e ao segundo lugar, em 2023/24, que valeu o regresso do histórico emblema alemão à Liga dos Campeões.