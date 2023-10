Timor-Leste está fora do Mundial2026

Apesar de ter o estatuto de visitado, Timor-Leste realizou, uma vez mais, o jogo em Kaohsiung, em Taiwan, onde também tinha perdido na última semana, por 4-0, comprometendo desde logo a qualificação para o Campeonato do Mundo.Neste segundo jogo, o resultado ficou definido ainda antes do intervalo, num período em que Taiwan marcou por Chia-Huang Yu, aos 17 minutos, Yen-shu Wu, aos 18, e Ange Samuel Kouame, aos 23.Nesta eliminatória preliminar da AFC entram 20 países, situados entre as 27.ª e 46.ª posições do ranking asiático, e apuram-se para a fase seguinte os 10 vencedores da ronda, que se disputa a duas mãos.Na próxima ronda entram as seleções classificadas entre o primeiro e o 26 lugar da zona asiática, mais os 10 vencedores da fase anterior, num total de 36 países distribuídos em nove grupos de quatro seleções.